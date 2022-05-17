17 мая
Красноярск
погода +24 °C
63.54
 
€ 66.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Страны БРИКС подтверждают приверженность решению проблемы изменения климата

Главная Общество
Красноярск
22:30 17 Мая 2022
брикс, экология
версия для печати Ico_print

Страны БРИКС подтвердили свою приверженность решению проблемы изменения климата и изучили подходы к ускорению перехода на низкоуглеродные технологии. Об этом пишет «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

Заседание уровня БРИКС прошло в Китае в режиме видеоконференции. В нем приняли участие представители министерств Бразилии, России, Индии и Южной Африки, отвечающие за реагирование на изменение климата.

Так, министр экологии и окружающей среды Китая Хуан Жуньцю в своем выступлении заявил, что Китай будет работать с другими странами БРИКС для содействия полной и эффективной реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения, а также окажет поддержку предстоящему председательству Египта на 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Заместитель министра экологии и охраны окружающей среды Чжао Инмин отметил, что сотрудничество по вопросам изменения климата сблизило страны БРИКС и помогло установить партнерские отношения. Чжао призвал все стороны обмениваться информацией, а также к запуску совместных проектов в таких областях, как чистая энергия и низкоуглеродные технологии.

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Для омичей сделали многофункциональную пластиковую карту с бесплатным обслуживанием

Для омичей сделали многофункциональную пластиковую карту с бесплатным обслуживанием

17 Мая 2022 г.
Чтобы стать обладателем единой карты омича надо подать заявление в любом офисе банка ВТБ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 45 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 45 человек

17 Мая 2022 г.
Погибли 2 человека
Новости Красноярска: Красноярцам предлагают показать себя на «Улицах большого города»

Красноярцам предлагают показать себя на «Улицах большого города»

17 Мая 2022 г.
Красноярцев в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в выставке фотографий
Новости Красноярска: 18 мая в Красноярском крае ожидается сильный ветер и гроза

18 мая в Красноярском крае ожидается сильный ветер и гроза

17 Мая 2022 г.
На юге Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность V класса
Новости Красноярска: Жители Красноярского края смогут получать лекарства через мобильное приложение

Жители Красноярского края смогут получать лекарства через мобильное приложение

17 Мая 2022 г.
Сейчас программа распространяется только на категории льготных рецептов
Новости Красноярска: В Красноярском крае увеличат финансирование на медицину, транспорт и спорт

В Красноярском крае увеличат финансирование на медицину, транспорт и спорт

17 Мая 2022 г.
С 1 июля увеличится фонд оплаты труда медработников Норильска
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

16 Мая 2022 г.
Похолодает в городе 20 мая
Новости Красноярска: Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

17 Мая 2022 г.
Комментаторы в соцсетях разбились на два лагеря
Новости Красноярска: В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 26 млн рублей

В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 26 млн рублей

12 Мая 2022 г.
Расследование продолжается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru