Страны БРИКС подтверждают приверженность решению проблемы изменения климата

Страны БРИКС подтвердили свою приверженность решению проблемы изменения климата и изучили подходы к ускорению перехода на низкоуглеродные технологии. Об этом пишет «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

Заседание уровня БРИКС прошло в Китае в режиме видеоконференции. В нем приняли участие представители министерств Бразилии, России, Индии и Южной Африки, отвечающие за реагирование на изменение климата.

Так, министр экологии и окружающей среды Китая Хуан Жуньцю в своем выступлении заявил, что Китай будет работать с другими странами БРИКС для содействия полной и эффективной реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения, а также окажет поддержку предстоящему председательству Египта на 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Заместитель министра экологии и охраны окружающей среды Чжао Инмин отметил, что сотрудничество по вопросам изменения климата сблизило страны БРИКС и помогло установить партнерские отношения. Чжао призвал все стороны обмениваться информацией, а также к запуску совместных проектов в таких областях, как чистая энергия и низкоуглеродные технологии.

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS