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Для омичей сделали многофункциональную пластиковую карту с бесплатным обслуживанием

Главная Общество
Красноярск
19:56 17 Мая 2022
общество, омск, события, сибирь, благоустройство
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В Омске появилась единая карта жителя города, в которой включены множество функций. 

Как сообщается на портале мэрии Омска, в неё включена платёжная система «Мир», проездная карта и кошелёк. Срок действия карточки рассчитан на три года.


Чтобы стать обладателем единой карты омича надо подать заявление в любом офисе банка ВТБ. Оформить её можно при наличие паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Изготовят карту совершенно бесплатно и обслуживание будет таким же.


Отметим, что оформить единую карту можно только гражданам достигшим совершеннолетнего возраста. А карты для подростков с 14 лет могут помочь получить родители. Изготовители позаботились и о горячей линия, на которой могут ответить на все вопросы по карте - 8-800-100-24-24.

Фото: Александр Жуковец
 

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