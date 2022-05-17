Для омичей сделали многофункциональную пластиковую карту с бесплатным обслуживанием

В Омске появилась единая карта жителя города, в которой включены множество функций.

Как сообщается на портале мэрии Омска, в неё включена платёжная система «Мир», проездная карта и кошелёк. Срок действия карточки рассчитан на три года.



Чтобы стать обладателем единой карты омича надо подать заявление в любом офисе банка ВТБ. Оформить её можно при наличие паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Изготовят карту совершенно бесплатно и обслуживание будет таким же.



Отметим, что оформить единую карту можно только гражданам достигшим совершеннолетнего возраста. А карты для подростков с 14 лет могут помочь получить родители. Изготовители позаботились и о горячей линия, на которой могут ответить на все вопросы по карте - 8-800-100-24-24.

Фото: Александр Жуковец

