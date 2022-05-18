18 мая
Красноярск
погода +29 °C
63.54
 
€ 66.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Дудинке состоится международный турнир по кёрлингу

Главная Общество
Красноярск
14:15 18 Мая 2022
общество, север, кёрлинг, спорт, дудинка, красноярск
версия для печати Ico_print

VI международный турнир по кёрлингу WCT Nornickel Curling Cup состоится на ледовой арене с 25 по 29 мая. Приглашены команды из Италии, Беларуси и России.

Турнир проводит Федерация кёрлинга России при поддержке «Норникеля».

В Дудинке состоится международный турнир по кёрлингу

В этом году формат будет чуть изменён. В частности, состязания пройдут между сильнейшими женскими и мужскими командами.

Россию представят сразу несколько национальных команд. Среди них команда Сергея Глухова и главная национальная женская сборная (скипом является Алина Ковалёва). Кроме того, будут представлены две интернациональные команды – Россия/Италия (Тимофеев, Крушельницкий/Пиатти, Сола) и Россия/Беларусь (Самойлик, Дудко/Устсинович, Торсунова) и две сформированные звёздные российские команды участников Олимпийских игр-2014 – команда Анны Сидоровой и Алексея Стукальского.

В рамках кубка в Дудинке подготовили и спецпрограмму со спортивными и массовыми мероприятиями по разным видам спорта.

В Дудинке состоится международный турнир по кёрлингу

Перед открытием Международного арктического кубка по кёрлингу с 25 по 28 мая пройдёт турнир среди юных кёрлингистов - Junior Nornickel Curling Cup. Участие примут две команды из Дудинки, а также из Красноярска и Кузбасса. Такие соревнования позволяют получить отличный опыт.

Кёрлинг стал действительно популярен на Таймыре. В школе кёрлинга, открытой благодаря «Норникелю» в 2016 году, успешно занимаются 40–45 человек. Многие из них представляют регион на всероссийских соревнованиях. Кстати, в первый год работы школы сборная Таймыра на Кубке Красноярского края заняла первое место. А теперь кёрлингом могут заниматься и ребята с незначительными отклонениями здоровья.

Стоит отметить, что в этом году на WCT Nornickel Curling Cup в Дудинке впервые пройдёт ночная любительская лига по кёрлингу. Участие примут журналисты, спортсмены, а также почётные гости.

Фото: пресс-служба ЗФ «Норникеля»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске пострадавшим от пожаров людям раздадут сертификаты на покупку препаратов

В Красноярске пострадавшим от пожаров людям раздадут сертификаты на покупку препаратов

18 Мая 2022 г.
Выдавать сертификаты через районные администрации
Новости Красноярска: В Красноярске 18 мая ожидаются гроза и сильный ветер

В Красноярске 18 мая ожидаются гроза и сильный ветер

18 Мая 2022 г.
Такая погода сохранится и 19 мая
Новости Красноярска: В Красноярске на Рейдовой пьяный водитель устроил ДТП и перевернулся

В Красноярске на Рейдовой пьяный водитель устроил ДТП и перевернулся

18 Мая 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В сеть слили данные губернатора Красноярского края и его семьи

В сеть слили данные губернатора Красноярского края и его семьи

18 Мая 2022 г.
На сайте нашлись сотовые телефоны Александра Усса и Людмилы Усс
Новости Красноярска: В Красноярске жители микрорайона Солнечный спасли от пожара припаркованный автомобиль

В Красноярске жители микрорайона Солнечный спасли от пожара припаркованный автомобиль

18 Мая 2022 г.
Возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метров
Новости Красноярска: В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

18 Мая 2022 г.
С 14:00 обслуживающие организации могут вернуть горячую воду в примерно 380 зданий
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

18 Мая 2022 г.
В одной семье тяжело болен ребенок, а второй нужно рассчитываться за сгоревший дом
Новости Красноярска: Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

17 Мая 2022 г.
Осужденный вину не признаёт
Новости Красноярска: С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

16 Мая 2022 г.
Специалисты СГК приступают к испытаниям городских теплосетей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru