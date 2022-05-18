В Дудинке состоится международный турнир по кёрлингу

VI международный турнир по кёрлингу WCT Nornickel Curling Cup состоится на ледовой арене с 25 по 29 мая. Приглашены команды из Италии, Беларуси и России.

Турнир проводит Федерация кёрлинга России при поддержке «Норникеля».

В этом году формат будет чуть изменён. В частности, состязания пройдут между сильнейшими женскими и мужскими командами.

Россию представят сразу несколько национальных команд. Среди них команда Сергея Глухова и главная национальная женская сборная (скипом является Алина Ковалёва). Кроме того, будут представлены две интернациональные команды – Россия/Италия (Тимофеев, Крушельницкий/Пиатти, Сола) и Россия/Беларусь (Самойлик, Дудко/Устсинович, Торсунова) и две сформированные звёздные российские команды участников Олимпийских игр-2014 – команда Анны Сидоровой и Алексея Стукальского.

В рамках кубка в Дудинке подготовили и спецпрограмму со спортивными и массовыми мероприятиями по разным видам спорта.

Перед открытием Международного арктического кубка по кёрлингу с 25 по 28 мая пройдёт турнир среди юных кёрлингистов - Junior Nornickel Curling Cup. Участие примут две команды из Дудинки, а также из Красноярска и Кузбасса. Такие соревнования позволяют получить отличный опыт.

Кёрлинг стал действительно популярен на Таймыре. В школе кёрлинга, открытой благодаря «Норникелю» в 2016 году, успешно занимаются 40–45 человек. Многие из них представляют регион на всероссийских соревнованиях. Кстати, в первый год работы школы сборная Таймыра на Кубке Красноярского края заняла первое место. А теперь кёрлингом могут заниматься и ребята с незначительными отклонениями здоровья.

Стоит отметить, что в этом году на WCT Nornickel Curling Cup в Дудинке впервые пройдёт ночная любительская лига по кёрлингу. Участие примут журналисты, спортсмены, а также почётные гости.

Фото: пресс-служба ЗФ «Норникеля»