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Красноярцам предлагают показать себя на «Улицах большого города»

Главная Общество
Красноярск
18:35 17 Мая 2022
красноярск, фотография, конкурсы, общество, молодежь
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Красноярцев в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсе фотографий. 

— Много гуляешь по городу и фотографируешь на камеру телефона? Или уже давно снимаешь в жанре стрит-фотографии и любишь фотографировать Красноярск? Мы открываем приём работ на фотовыставку «Улицы большого города», — приглашают организаторы конкурса к участию.

Кто может принять участие и какие работы надо присылать организаторы фотовыставки тоже рассказали:


- Фотографии надо присылать в жанре уличной фотографии, также известной, как стрит-фотографии о Красноярске, на которых изображены архитектура и жители города.

- Необходимо заполнить анкету по ссылке с 12 по 31 мая и прикрепить в анкете ссылку на свои фотографии. Один человек может отправить несколько работ.

Также конкурсное жюри отмечает, что разрешение фотографии должно быть высоким. Когда все фото соберут, то их опубликуют в группе Открытой студии с указанием авторства, а часть снимков попадёт в оффлайн-выставку, которую разместят на популярных площадках столицы Красноярского края. Участники выставки получат памятные подарки и призы.

Фото: Александр Жуковец

 

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