Красноярцам предлагают показать себя на «Улицах большого города»

Красноярцев в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсе фотографий.

— Много гуляешь по городу и фотографируешь на камеру телефона? Или уже давно снимаешь в жанре стрит-фотографии и любишь фотографировать Красноярск? Мы открываем приём работ на фотовыставку «Улицы большого города», — приглашают организаторы конкурса к участию.

Кто может принять участие и какие работы надо присылать организаторы фотовыставки тоже рассказали:



- Фотографии надо присылать в жанре уличной фотографии, также известной, как стрит-фотографии о Красноярске, на которых изображены архитектура и жители города.



- Необходимо заполнить анкету по ссылке с 12 по 31 мая и прикрепить в анкете ссылку на свои фотографии. Один человек может отправить несколько работ.

Также конкурсное жюри отмечает, что разрешение фотографии должно быть высоким. Когда все фото соберут, то их опубликуют в группе Открытой студии с указанием авторства, а часть снимков попадёт в оффлайн-выставку, которую разместят на популярных площадках столицы Красноярского края. Участники выставки получат памятные подарки и призы.

Фото: Александр Жуковец