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18 мая в Красноярском крае ожидается сильный ветер и гроза

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Красноярск
17:31 17 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, ветер, жара
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18-20 мая в центральных районах Красноярского края ожидается сухая и жаркая погода, грозы и порывы ветра до 18 м/с.

На юге Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность V класса, в центральных и южных территориях – высокая пожарная опасность IV класса, сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники ведомства призывают жителей не выжигать траву, не разводить костры. Также нельзя бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю.

За нарушения для граждан предусмотрен штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 руб., для юридических лиц — до 400 000 руб. Виновному может грозить и уголовная ответственность, если в результате неосторожного обращения с огнем произойдет лесной пожар и пострадают деревья.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов 

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