Сбербанк и партнеры собрали 30 тонн мусора во время субботников в городах Сибири

Сотрудники Сбербанка и представители компаний-партнеров провели серию экологических мероприятий в городах Сибири. Во время субботников в общей сложности было убрано порядка 30 тонн мусора из парков, скверов и городских лесов.

В конце апреля – начале мая сотрудники Сбера совместно с партнерами провели акции по уборке в Кемерове, Новокузнецке, Томске, Кызыле, Барнауле, Омске, Красноярске, Абакане и Новосибирске. В них приняли участие более 2000 человек.

Красноярский субботник в формате «Зелёных игр» состоялся в прошедшую субботу на острове Молокова. В мероприятии участвовали сотрудники с семьями и партнёры банка: ГУФСИН России по Красноярскому краю; Министерство лесного хозяйства Красноярского края; Роснефть и другие. Более 300 человек поделились на 35 команд и собрали почти 2 тонны мусора. Три команды, собравшие наибольшее количество мусора, были награждены призами. Маленьких участников субботника занимали на спортивно-развлекательных эстафетах и экологических мастер-классах, где учили изготавливать экошопперы и экоручки.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Такие масштабные субботники мы проводим раз в году, но помимо этого у нас есть большое количество мероприятий, связанное с охраной окружающей среды, заботой о природе - посадки деревьев, раздельный сбор отходов, уборка берегов Енисея, эколекции для школьников и студентов. Всё это часть наших корпоративных традиций и стратегии Сбера. Как правило, подобные мероприятия поддерживают наши партнёры, а сотрудники приходят на субботники целыми семьями. Нам важно, чтобы наш город становился чище и красивее».

По материалам Сбера

Фото: Сбер