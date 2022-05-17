Жители Красноярска выбирают, государство благоустраивает

В этом году благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске благоустроят 8 общественных пространств. Одно из них в Свердловском районе: сквер по ул. Полтавской, 32. Работы там уже стартовали.

Общественные пространства, которые благоустраивают в этом году, горожане выбрали сами, участвуя в голосовании, которое в этом году продлится до 30 мая. На голосование вынесены общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, а также конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе ранее.

Сделать свой выбор за одну из 15 территорий могут все красноярцы старше 14 лет. Для этого нужно зайти на сайт с любого электронного устройства – смартфона, компьютера, планшета. Далее необходимо выбрать свой регион, а затем пройти авторизацию на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Также можно зайти на сайт по ссылке, в этом случае выбирать регион не нужно. Проголосовать помогают волонтёры.

— Я люблю свой район, поэтому всегда участвую в голосованиях, для меня важно, чтобы моё мнение было учтено, – сказала пенсионерка Ольга Мугако. – С интернетом я на «вы», но волонтёры молодцы – помогли мне проголосовать. Это заняло буквально минуту!

За благоустройство в Свердловском районе поборются сквер на ул. Матросова, 30/1-30/2 и променад по проспекту им. газеты «Красноярский рабочий» (от Предмостной площади до ул. Регатной). Жители решат какую территорию благоустроить.

— Свой голос я отдала за благоустройство променада вдоль проспекта «Красноярский рабочий» – ведь это одна из главных улиц нашего района и выглядеть она должна соответственно! – поделилась своим мнением жительница микрорайона Пашенный Елизавета Никифорова.

Проголосовать можно на сайте или в консультационных пунктах. Волонтёры помогут проголосовать по номеру телефона (без подтверждения личности на сайте Госуслуг).

Пункты работают в рабочие дни с 10 до 13 часов и с 14 до 18 часов по адресам:

администрация Свердловского района (ул. 60 лет Октября, 46);

молодёжный центр Технического проектирования (ул. А. Тимошенкова, 87А);

комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского района г. Красноярска (ул. Свердловская, 13А).