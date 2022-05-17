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В Красноярском крае увеличат финансирование на медицину, транспорт и спорт

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Красноярск
16:23 17 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, финансы, увеличение, здравоохранение, спорт
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На заседании правительства Красноярского края с учётом принятой корректировки регионального бюджета и поручениями губернатора внесены изменения в ряд государственных программ:

«Развитие информационного общества»

Дополнительное финансирование - 341,5 млн руб. Их направят, в том числе на оснащение видеонаблюдением школ, развитие системы «Безопасный город» в Красноярске и создание системы видеонаблюдения в Минусинске. Кроме того, увеличиваются серверные, вычислительные и пропускные мощности информационных систем.

«Развитие здравоохранения»

Расходы по краевой госпрограмме увеличены на 5,3 млрд рублей. Дополнительные средства направят на льготное лекарственное обеспечение, модернизацию медицинского оборудования и обновление автотранспорта, проведение капремонтов аварийных зданий, на своевременный ввод в эксплуатацию новых объектов здравоохранения (поликлиники в мкр. Покровском и с. Идринском, палатный корпус онкодиспансера и акушерский корпус в Енисейске). Также с 1 июля увеличится фонд оплаты труда медработников Норильска.

«Развитие физической культуры и спорта»

Финансирование в этом году увеличено на 401,5 млн руб. Средства направляются на капремонт спортшкол, оснащение физкультурно-спортивных клубов. Также деньги потратят на развитие адаптивной физкультуры, обновление автотранспорта спортклубов и т.д.

«Развитие транспортной системы»

Расходы увеличиваются на 7,4 млрд руб., в том числе, на 659,8 млн руб. из федерального бюджета, выделенных на покупку электротранспорта для Красноярска. Из краевого бюджета направят 1,5 млрд руб. на закупку автобусов для муниципальных АТП. Кроме этого, на 500 млн руб. увеличен объём субсидий на ремонт дорог общего пользования в муниципалитетах.

«Содействие развитию местного самоуправления»

На 1 млрд руб. увеличится финансирование данной краевой госпрограммы. Денежные средства направят на благоустройство территорий, покупку пожарной, коммунальной и сельхозтехники, решение вопросов местного значения.

Поддержка бизнеса

Предпринимателям и самозанятым, которые арендуют краевое имущество, за исключением земельных участков, предоставлена отсрочка по арендной плате с 23 марта по 31 декабря. В этот период запрещено повышать плату за аренду краевого имущества.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын 

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