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Прокурор Красноярского края направил Губернатору предложения об упрощении процедуры обеспечения погорельцев жильем

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Красноярск
15:28 17 Мая 2022
происшествия, люди, пожары, в красноярском крае, красноярск, общество, прокуратура
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Роман Тютюник предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу помочь погорельцам с оформлением жилья и мер соцподдержки скорейшим путём. 

Своё предложение он направил губернатору лично, а ещё его опубликовали на официальной странице ведомства в соцсетях.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, действие разрабатываемого Правительством края законопроекта предлагается распространить на всех граждан, которые потеряли жилье с 7 по 10 мая в 2022 году.

Сотрудники прокуратуры предложили следующие дополнения в законопроект:
- оказать погорельцам материальную помощь на приобретение жилых помещений и позволить тратить средства на обустройство быта;
- дать возможность строить новые дома;
- упростить процедуру подтверждение факта проживания и площади поврежденного жилья;
- исключить одно из обязательных требование для получения помощи - отсутствие у людей иных жилых помещений;
- не ставить получение помощи в зависимость от оформления документов на имущество;
- обеспечить несовершеннолетних из пострадавших семей бесплатными путевками в оздоровительные лагеря на всё лето.

Фото: МЧС Красноярского края

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