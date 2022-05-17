Прокурор Красноярского края направил Губернатору предложения об упрощении процедуры обеспечения погорельцев жильем

Роман Тютюник предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу помочь погорельцам с оформлением жилья и мер соцподдержки скорейшим путём.

Своё предложение он направил губернатору лично, а ещё его опубликовали на официальной странице ведомства в соцсетях.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, действие разрабатываемого Правительством края законопроекта предлагается распространить на всех граждан, которые потеряли жилье с 7 по 10 мая в 2022 году.

Сотрудники прокуратуры предложили следующие дополнения в законопроект:

- оказать погорельцам материальную помощь на приобретение жилых помещений и позволить тратить средства на обустройство быта;

- дать возможность строить новые дома;

- упростить процедуру подтверждение факта проживания и площади поврежденного жилья;

- исключить одно из обязательных требование для получения помощи - отсутствие у людей иных жилых помещений;

- не ставить получение помощи в зависимость от оформления документов на имущество;

- обеспечить несовершеннолетних из пострадавших семей бесплатными путевками в оздоровительные лагеря на всё лето.

Фото: МЧС Красноярского края