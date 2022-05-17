Прокурор Красноярского края направил Губернатору предложения об упрощении процедуры обеспечения погорельцев жильем

Роман Тютюник предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу помочь погорельцам с оформлением жилья и мер соцподдержки скорейшим путём.
Своё предложение он направил губернатору лично, а ещё его опубликовали на официальной странице ведомства в соцсетях.
По информации пресс-службы краевой прокуратуры, действие разрабатываемого Правительством края законопроекта предлагается распространить на всех граждан, которые потеряли жилье с 7 по 10 мая в 2022 году.
Сотрудники прокуратуры предложили следующие дополнения в законопроект:
- оказать погорельцам материальную помощь на приобретение жилых помещений и позволить тратить средства на обустройство быта;
- дать возможность строить новые дома;
- упростить процедуру подтверждение факта проживания и площади поврежденного жилья;
- исключить одно из обязательных требование для получения помощи - отсутствие у людей иных жилых помещений;
- не ставить получение помощи в зависимость от оформления документов на имущество;
- обеспечить несовершеннолетних из пострадавших семей бесплатными путевками в оздоровительные лагеря на всё лето.
Фото: МЧС Красноярского края