Жители Красноярского края смогут получать лекарства через мобильное приложение

С 23 мая в Красноярском крае заработает мобильное приложение, через которое можно будет получить льготное лекарство. Для этого понадобится СНИЛС или QR-код.

Как сообщили в пресс-службе минздраве, сейчас программа распространяется только на категории льготных рецептов, но в будущем система распространится на все виды рецептов. Пожилым людям разобраться в приложении помогут волонтёры, которые будут работать в поликлиниках по всему региону. По желанию получить рецепт можно будет и в бумажном виде.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов