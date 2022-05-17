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Жители Красноярского края смогут получать лекарства через мобильное приложение

Главная Общество
Красноярск
17:00 17 Мая 2022
красноярск, лекарство, приложения
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С 23 мая в Красноярском крае заработает мобильное приложение, через которое можно будет получить льготное лекарство. Для этого понадобится СНИЛС или QR-код.

Как сообщили в пресс-службе минздраве, сейчас программа распространяется только на категории льготных рецептов, но в будущем система распространится на все виды рецептов. Пожилым людям разобраться в приложении помогут волонтёры, которые будут работать в поликлиниках по всему региону. По желанию получить рецепт можно будет и в бумажном виде.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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