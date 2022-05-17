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Красноярские коммунальщики досрочно могут включить горячую воду на нескольких улицах

Главная Общество
Красноярск
15:17 17 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, коммунальщики, жкх, теплоснабжение
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В СГК сообщили, что проверили часть коммуникаций в двух частях города, как на левом, так и на правом берегу Красноярска.


Благодаря слаженной работе дома на этих улицах можно уже подключать к теплому водоснабжению. 

— Завершили гидравлические испытания на улицах Никитина и Партизана Железняка. Управляющие компании могут включить горячую воду по 63 адресам в окрестностях Краевой больницы. Также закончили проверять теплосети на улице 60 лет Октября, рядом с границей между Свердловским и Кировским районами, — пишет пресс-служба СГК.

Красноярские коммунальщики досрочно могут включить горячую воду на нескольких улицах



По информации коммунальных служб, все 110 адресов, куда досрочно может вернуться горячая вода, они обозначили на интерактивной карте.

Фото: СГК Красноярский край
 

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