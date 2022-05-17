Красноярские коммунальщики досрочно могут включить горячую воду на нескольких улицах

В СГК сообщили, что проверили часть коммуникаций в двух частях города, как на левом, так и на правом берегу Красноярска.



Благодаря слаженной работе дома на этих улицах можно уже подключать к теплому водоснабжению.

— Завершили гидравлические испытания на улицах Никитина и Партизана Железняка. Управляющие компании могут включить горячую воду по 63 адресам в окрестностях Краевой больницы. Также закончили проверять теплосети на улице 60 лет Октября, рядом с границей между Свердловским и Кировским районами, — пишет пресс-служба СГК.





По информации коммунальных служб, все 110 адресов, куда досрочно может вернуться горячая вода, они обозначили на интерактивной карте.

Фото: СГК Красноярский край

