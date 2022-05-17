В Енисейском районе создадут заповедную территорию

В Енисейском районе создадут памятник природы «Сосновый бор в Енисейском лесничестве». Решение принято сегодня на заседании правительства Красноярского края.

Территория будущего памятника природы включает равнины Средней Сибири в границах Енисейского лесничества (площадь 779,04 га).

Под охраной будут ландшафтный комплекс, сосновый бор, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.

Создание новой заповедной территории предусмотрено концепцией развития и размещения ООПТ краевого значения до 2030 года, рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.

— Территория будущего памятника природы - излюбленное мест отдыха жителей района. Для того, чтобы сохранить этот уникальный природный уголок, мы создаём особо охраняемую природную территорию, где доступ жителям останется открытым. Охранным режимом будет запрещено заготавливать древесину, проводить геологические изучения, разведку, добычу полезных ископаемых, возводить объекты капитального строительства, - сказал Павел Борзых.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов