В этом году будет обеспечена безопасность еще на 8 дорожных объектах Красноярска

Оснащение дорог элементами безопасности – одна из самых важных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализация которого в Красноярске находится на контроле мэра Сергея Ерёмина. В этом году в краевом центре за счет средств нацпроекта в порядок приводят 8 объектов. Это 4 дороги и 4 мостовых сооружения. После окончания работ все они должны стать более удобными и безопасными для водителей и пешеходов. Эта задача решается, в том числе с помощью новых светофоров, тротуаров, дорожных знаков, современной разметки, устройства освещения, необходимых пешеходных и барьерных ограждений.

В рамках капитального ремонта на ул. Абытаевской установят 81 новый дорожный знак и нанесут 1,18 км разметки. Сейчас идут процедуры поиска подрядчиков и заключения контракта, в конце мая начнутся работы. Улицу дооснастят недостающими тротуарами с двух сторон, установят 38 новых фонарей.

Все необходимые элементы безопасности появятся и на ул. Пограничников. Работы там уже начались. На улице заменят весь комплекс светофорного оборудования, установят 30 пешеходных и 61 транспортный светофор, которые будут встроены в единую систему светофорного регулирования. Также на ул. Пограничников отремонтируют существующий разделитель транспортных потоков, а возле пешеходных переходов установят по 50 метров пешеходного ограждения.

Полный комплекс оснащения элементами безопасности будет выполнен и на ул. Волжской в мкрн Черемушки. Эта улица вошла в план ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» после перераспределения средств. Сейчас готовится пакет документов для поиска подрядной организации, работы на ул. Волжской начнутся в июле.

​Напомним, что в этом году по нацпроекту в Красноярске также в порядок приведут мосты через реку Кача по ул. Перенсона, по ул. Брянская, 140 и в районе здания по ул. Брянская, 280а и путепровод над пр. имени газеты «Красноярский рабочий» по ул. Мичурина. За счет средств городского бюджета проведут ремонт ул. Маерчака (на участке от колледжа по ул. Маерчака, 22 до ул. Профсоюзов), ремонт ул. Острожная (участок от ул. Елены Стасовой по направлению к ул. Становая) и ремонт ул. Славы (участок от ул. 60 лет Образования СССР до пр. Молодежный).