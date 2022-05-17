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В этом году будет обеспечена безопасность еще на 8 дорожных объектах Красноярска

Главная Общество
Красноярск
15:00 17 Мая 2022
общество, красноярск, безопасность
Фотография © admkrsk.ru
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Оснащение дорог элементами безопасности – одна из самых важных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализация которого в Красноярске находится на контроле мэра Сергея Ерёмина. В этом году в краевом центре за счет средств нацпроекта в порядок приводят 8 объектов. Это 4 дороги и 4 мостовых сооружения. После окончания работ все они должны стать более удобными и безопасными для водителей и пешеходов. Эта задача решается, в том числе с помощью новых светофоров, тротуаров, дорожных знаков, современной разметки, устройства освещения, необходимых пешеходных и барьерных ограждений.

В этом году будет обеспечена безопасность еще на 8 дорожных объектах Красноярска
На ул. Красной Армии, например, для обеспечения безопасности появится 45 новых опор освещения с 47 светодиодными светильниками. Сейчас для них прокладывают подземные коммуникации. Для привлечения внимания к зонам отдыха будет обустроено акцентное освещение, установлены столбики-болларды, а на большой лестнице от ул. Обороны даже подсветят перила.

В этом году будет обеспечена безопасность еще на 8 дорожных объектах Красноярска
После капитального ремонта на ул. Красной Армии кардинально поменяется схема движения: парковка будет систематизирована, все тротуары сделают удобными для пешеходов, в том числе маломобильных. Улицу оборудуют 294 дорожными знаками, нанесут 1,38 км продольной и 370 квадратных метров поперечной дорожной разметки. На обновленных регулируемых перекрестках установят пешеходные ограждения по 50 метров в каждую сторону, как и положено по ГОСТу. Главное, на улице появятся долгожданные дополнительные светофоры, о которых активно просили родители школьников, идущих по этой улице в учебные учреждения.

В этом году будет обеспечена безопасность еще на 8 дорожных объектах Красноярска
Всего на участках, вошедших в план капитального ремонта ул. Красной Армии, установят 14 транспортных и 18 пешеходных светофоров. Еще 10 светофоров оборудуют дополнительными секциями. Дополнят картину безопасности еще 6 светофорами с мигающим желтым сигналом типа Т7.

В рамках капитального ремонта на ул. Абытаевской установят 81 новый дорожный знак и нанесут 1,18 км разметки. Сейчас идут процедуры поиска подрядчиков и заключения контракта, в конце мая начнутся работы. Улицу дооснастят недостающими тротуарами с двух сторон, установят 38 новых фонарей.

Все необходимые элементы безопасности появятся и на ул. Пограничников. Работы там уже начались. На улице заменят весь комплекс светофорного оборудования, установят 30 пешеходных и 61 транспортный светофор, которые будут встроены в единую систему светофорного регулирования. Также на ул. Пограничников отремонтируют существующий разделитель транспортных потоков, а возле пешеходных переходов установят по 50 метров пешеходного ограждения.

В этом году будет обеспечена безопасность еще на 8 дорожных объектах Красноярска

Полный комплекс оснащения элементами безопасности будет выполнен и на ул. Волжской в мкрн Черемушки. Эта улица вошла в план ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» после перераспределения средств. Сейчас готовится пакет документов для поиска подрядной организации, работы на ул. Волжской начнутся в июле.

​Напомним, что в этом году по нацпроекту в Красноярске также в порядок приведут мосты через реку Кача по ул. Перенсона, по ул. Брянская, 140 и в районе здания по ул. Брянская, 280а и путепровод над пр. имени газеты «Красноярский рабочий» по ул. Мичурина. За счет средств городского бюджета проведут ремонт ул. Маерчака (на участке от колледжа по ул. Маерчака, 22 до ул. Профсоюзов), ремонт ул. Острожная (участок от ул. Елены Стасовой по направлению к ул. Становая) и ремонт ул. Славы (участок от ул. 60 лет Образования СССР до пр. Молодежный). 

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