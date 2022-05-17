В Республике Бурятия решено увековечить подвиги врачей в борьбе с коронавирусом

В Улан-Удэ поставят памятник врачам, которые борются с коронавирусом.

Изваяние делают в Санкт-Петербурге и собираются доставить его после изготовления в столицу Бурятии Улан-Удэ. Изготавливает памятник член Академии художеств РФ, известный российский скульптор из Санкт-Петербурга Вячеслав Бухаев.

– Наши коллеги из разных уголков республики, не побоявшись смертельного вируса, в самом начале пандемии лечили больных всеми возможными средствами. Тогда, как вы помните, ещё не было ни вакцин, ни лекарств, но врачи и медсёстры как один встали на борьбу с пандемией. Рискуя собой, они до конца боролись за жизни пациентов. Их подвиг должен быть увековечен, – отметил председатель палаты Александр Иринчеев.

Мемориал по мнению властей выглядит монументально и внушительно, но в то же время он минималистичен и выразителен. Предположительное открытие памятника состоится в июне. В рамках празднования Дня медицинского работника.

Фото: t.me/novosti_ulanude