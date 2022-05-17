17 мая
Красноярск
погода +28 °C
63.44
 
€ 65.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярским дачникам напомнили о правилах пожарной безопасности

Главная Общество
Красноярск
13:23 17 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, пожары, безопасность
версия для печати Ico_print

Сотрудники администрации Ленинского района Красноярска регулярно выходят на противопожарные рейды по садовым обществам.

В данном районе они посещают общества «Родник», «Пригородный», «Сухой ручей-1», «Надежда-2». На обходах дачных кооперативов садоводам объясняют правила безопасности при пожаре и вручают специальные памятки.

«С наступлением тёплой сухой погоды опасность возникновения пожара многократно увеличивается. Чаще всего причиной возгорания является человеческий фактор. Поэтому мы проводим работу с жителями, объясняем, насколько важно соблюдать правила безопасности, чтобы избежать трагедий», – ​отметил руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

Красноярским дачникам напомнили о правилах пожарной безопасности

Напомним, что сейчас на территории всего Красноярского края действует особый противопожарный режим и в регионе запрещено разводить костры, жечь траву и мусор. А если вы заметили возгорание, то необходимо сообщить по номеру 101 и 112. 

Фото: admkrsk.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края смогут получать лекарства через мобильное приложение

Жители Красноярского края смогут получать лекарства через мобильное приложение

17 Мая 2022 г.
Сейчас программа распространяется только на категории льготных рецептов
Новости Красноярска: В Красноярском крае увеличат финансирование на медицину, транспорт и спорт

В Красноярском крае увеличат финансирование на медицину, транспорт и спорт

17 Мая 2022 г.
С 1 июля увеличится фонд оплаты труда медработников Норильска
Новости Красноярска: Сбербанк и партнеры собрали 30 тонн мусора во время субботников в городах Сибири

Сбербанк и партнеры собрали 30 тонн мусора во время субботников в городах Сибири

17 Мая 2022 г.
В уборке приняли участие более 2 000 человек
Новости Красноярска: Жители Красноярска выбирают, государство благоустраивает

Жители Красноярска выбирают, государство благоустраивает

17 Мая 2022 г.
Сделать свой выбор за одну из 15 территорий могут все красноярцы старше 14 лет
Новости Красноярска: В Енисейском районе создадут заповедную территорию

В Енисейском районе создадут заповедную территорию

17 Мая 2022 г.
Территория включает равнины Средней Сибири в границах Енисейского лесничества
Новости Красноярска: Прокурор Красноярского края направил Губернатору предложения об упрощении процедуры обеспечения погорельцев жильем

Прокурор Красноярского края направил Губернатору предложения об упрощении процедуры обеспечения погорельцев жильем

17 Мая 2022 г.
Предложено упростить процедуру подтверждение факта проживания и площади поврежденного жилья
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

17 Мая 2022 г.
Комментаторы в соцсетях разбились на два лагеря
Новости Красноярска: Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

17 Мая 2022 г.
Осужденный вину не признаёт
Новости Красноярска: В Красноярске только пять образцов молока можно употреблять

В Красноярске только пять образцов молока можно употреблять

12 Мая 2022 г.
В 4 образцах молока из 9 установлены нарушения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru