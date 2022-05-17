Красноярским дачникам напомнили о правилах пожарной безопасности

Сотрудники администрации Ленинского района Красноярска регулярно выходят на противопожарные рейды по садовым обществам.

В данном районе они посещают общества «Родник», «Пригородный», «Сухой ручей-1», «Надежда-2». На обходах дачных кооперативов садоводам объясняют правила безопасности при пожаре и вручают специальные памятки.

«С наступлением тёплой сухой погоды опасность возникновения пожара многократно увеличивается. Чаще всего причиной возгорания является человеческий фактор. Поэтому мы проводим работу с жителями, объясняем, насколько важно соблюдать правила безопасности, чтобы избежать трагедий», – ​отметил руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

Напомним, что сейчас на территории всего Красноярского края действует особый противопожарный режим и в регионе запрещено разводить костры, жечь траву и мусор. А если вы заметили возгорание, то необходимо сообщить по номеру 101 и 112.

Фото: admkrsk.ru