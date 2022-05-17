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В трех территориях Красноярского края завершилось выдвижение участников предварительного голосования

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Красноярск
12:12 17 Мая 2022
общество, в красноярском крае, выборы, партии
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13 мая завершилась процедура выдвижения для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборах Норильского, Минусинского городского Советов депутатов и довыборах Ачинского городского Совета.

Всего поступила 161 заявка на 59 мандатов. Интерес к политической жизни края традиционно больше проявляют мужчины, среди участников ПГ 61% мужчин и 39% женщин. Всего 24,4% зарегистрированных кандидатов имеют действующие депутатские мандаты, остальные будут впервые пробовать себя в политике. Продолжается курс на обновление - 28,5% участников предварительного голосования моложе 35 лет. 81,3% от числа участников имеют высшее образование. При этом из уже зарегистрированных кандидатов членами партии или её сторонниками являются 74,8%, остальные не являются представителями какой-либо политической партии.

Наибольшее число заявлений подано в Норильске, здесь на предварительное голосование поступило 80 заявок на 35 замещаемых мандатов, в Минусинске – 73 заявки на 22 мандата, в Ачинске – 8 на 2 мандата.

«Единая Россия» - единственная политическая партия, которая своих кандидатов отбирает в непосредственном диалоге с избирателями. Для того, чтобы быть выдвинутыми от «Единой России» на любых выборах нужно сначала получить на предварительном голосовании поддержку своих сторонников. Радует, что интерес к процедуре растет не только среди партийцев. Мы заинтересованы в максимально конкурентной процедуре предварительного голосования. Это позволяет партии выдвинуть профессиональную команду кандидатов, готовую работать на благо избирателей», - отметил секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

С 23 по 29 мая пройдет голосование, в ходе которого будут определены победители, в дальнейшем они будут выдвинуты от партии для участия в выборах в сентябре 2022 года. В этом году предварительное голосование пройдет в электронном формате. Зарегистрироваться в качестве избирателя на предварительное голосование можно вплоть до 27 мая, используя учётную запись «Госуслуг».

Также до 27 мая продолжается регистрация участников предварительного голосования в Назарово и муниципальных образованиях края с численностью избирателей менее 50 тысяч человек. Прием документов от кандидатов осуществляют оргкомитеты, работающие на базе местных отделений партии «Единая Россия». Победители будут определены с 23 по 25 июня с помощью электронного голосования. 

Напомним, в Единый день голосования - 11 сентября 2022 года - в Красноярском крае пройдет 42 избирательных кампании, и по результатам выборов будет замещено более 280 мандатов в органы местного самоуправления.

По материалам "Единой России"

Фото:©сайт "Единая Россия"
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