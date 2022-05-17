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В Красноярском крае за сутки потушили 14 лесных пожаров

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Красноярск
13:05 17 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 14 лесных пожаров на площади 5,6 тыс. га в 10 муниципалитетах.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

На 17 мая в Красноярском крае действуют 28 лесных пожаров на площади почти 14 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Лесные пожары зафиксированы в Сухобузимском, Нижнеингашском, Ермаковском, Енисейском, Ужурском, Богучанском, Бирилюсском, Емельяновском, Каратузском, Кежемском, Манском, Шушенском, Казачинском районах и Тюхтетском муниципальном округе. Удалось остановить распространение 7 пожаров на площади 5 тыс. га.

В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 3 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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