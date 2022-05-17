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В Красноярском крае женщина совершила контрабанду лесоматериалов на 109 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
12:34 17 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лес, прокуратура
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Прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 109 млн рублей.

Жительницу Ирбейского района обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

С июля 2019 года по февраль 2021 год директор ООО «Континент» совершила незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с помощью предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения. Об этом пишут на сайте прокуратуры Красноярского края. Всего женщина совершила контрабанду лесоматериалов на более 109 млн рублей объёмом более 19 тыс. куб. м.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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