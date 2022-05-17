В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

30 июня в «Платинум Арене» состоится прощальный матч красноярца Александра Сёмина, сообщают Gornovosti. В апреле он занял пост советника директора красноярской команды «Сокол», а сейчас планирует завершить карьеру хоккеиста.

На матч приедут звезды мирового хоккея, с которыми Александр Сёмин играл в НХЛ и сборной России (Сергей Фёдоров, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Александр Радулов и другие). Есть вероятность, что Красноярск посетит и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Хоккейный матч будет носить благотворительный характер. Часть средств, полученных от продажи билетов, будут направлены на развитие следж-хоккея и в детские дома. Запланирована прямая трансляция встречи на «Матч ТВ» и на телеканале «Енисей».

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