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В Ачинске с 5 этажа выпала 8-летняя девочка

Главная Общество
Красноярск
10:55 17 Мая 2022
общество, происшествия, ачинск, ребенок
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Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства падения из окна 8-летнего ребёнка.

16 мая днём в дежурную часть сообщили о травмировании 8-летней девочки. Сотрудники полиции установили, что ребёнок выпал из окна квартиры на 5 этаже. Несовершеннолетнюю доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Было установлено, что в квартире, где проживает девочка идёт ремонт. Отец, устав от работ, уснул. Предположительно, в это время ребёнок, смотрев в окно, не удержалась и выпала. Стоит отметит, что семья на учёте в ОВД не состоит. По месту жительства характеризуется положительно.

Чтобы избежать несчастного случая, не оставляйте детей без присмотра, не открывайте окна, ведь москитные сетки не преграда для ребенка. Установите специальные запорные устройства или съёмные ручки на окна. Чтобы ребёнок не мог взобраться на подоконник, не ставьте мебель поблизости окон.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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