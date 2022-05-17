В Ачинском районе 32-летний мужчина незаконно спилил деревья на 1,5 млн рублей

Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя Большеулуйского района. Его подозревают в незаконной рубке леса. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Во время рейда полицейские с представителями прокуратуры и лесничества обнаружили нелегальную делянку в лесу Ястребовского сельского совета. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Большеулуйского района. Он спилил ель, пихту и сосну (более 166 кубических метров). Ущерб, причинённый Государственному лесному фонду РФ — более 1,5 млн рублей.

Сотрудники полиции с места преступления изъяли срубленные стволы, лесовоз и два трактора. Злоумышленник планировал продать незаконно заготовленную древесину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

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