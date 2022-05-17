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Красноярскую авиакомпанию ООО «Азур Эйр» оштрафовали за задержку рейса

Главная Общество
Красноярск
10:20 17 Мая 2022
общество, красноярск, авиакомпания, штраф
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За неисполнение своих обязательств перед пассажирами авиакомпания ООО «Азур Эйр» заплатит штраф 20 000 рублей. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В ведомство поступила жалоба от жителя Ставрополя на авиакомпанию, он указал, что в сентябре 2021 года с ребёнком совершал перелёт по маршруту Краснодар-Каир. По прибытии в аэропорт Каира один из двух чемоданов отсутствовал. Только через несколько дней чемодан доставили в отель с повреждениями. Он был помят и разорван вдоль замка.

Также на обратном пути вылет рейса в Краснодар был задержан, а во время ожидания перевозчик не предоставил для пассажира гарантированные услуги по питанию, обеспечению водой, телефонной и иной связью.

— За неисполнение своих обязательств перед пассажирами авиакомпания привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 14.4. КоАП РФ и заплатит штраф 20 000 рублей, — сообщают в Управлении.

При задержке рейса пассажир имеет право на бесплатную организацию хранения багажа, предоставление комнат матери и ребёнка пассажиру с ребёнком до 7 лет.

При ожидании отправления рейса более 2 часов, пассажира должны обеспечить прохладительными напитками, двумя телефонными звонками или двумя сообщениями по электронной почте.

Кроме того, при ожидании отправления рейса более 4 часов, пассажира обязаны обеспечить горячим питанием, при дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов в ночное.

При ожидании отправления рейса более 8 часов в дневное время, обязаны предоставить размещение в гостинице и более 6 часов — в ночное время.

Фото: © РИА Новости / Пивов

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