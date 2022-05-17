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Скончался легендарный хоккеист и тренер Владимир Янко

Главная Общество
Красноярск
09:55 17 Мая 2022
некролог, в россии
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На семьдесят четвёртом году жизни скончался заслуженный тренер СССР Владимир Янко. Он приводил к победе сборную СССР/России к победе в шести чемпионатах мира и является самый титулованным специалистом по хоккею с мячом в мире. Причины смерти не уточняются.

Как хоккеист, Янко был четырёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом СССР, а также семь раз входил в состав лучших игроков по итогам года. В качестве тренера он стал двукратным чемпионом СССР вместе с красноярским «Енисеем», семикратным чемпионом России и трёхкратным обладателем кубка европейских чемпионов. Янко - единственный тренер в истории страны, который приводил к победам в чемпионатах четыре разные команды.

В последние годы он был председателем тренерского совета и членом исполкома Федерации хоккея с мячом России.

Фото: © Федерация хоккея с мячом России

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