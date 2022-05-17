В исторической церкви деревни Барабаново установили молниезащиту

В церкви Параскевы Пятницы в деревне Барабаново в Красноярском крае установили защиту от молний. Напомним, что летом прошлого года в селе Большой Балчуг молния жгла столетний храм, который был объектом культурного наследия регионального значения.

Установленная у церкви Параскевы Пятницы система обеспечивает перехват молнии и отвод её в землю, что защищает здание от повреждения и пожара. Специалисты краевой службы по государственной охране объектов культурного наследия пришли к выводу, что все работы были выполнены в соответствии с требованиями.

Отметим, церковь Параскевы Пятницы, расположенная в Емельяновском районе была построена в 19 веке и является объектом культурного наследия регионального значения. Посмотреть на неё приезжают не только жители России, но и гости из Франции, Италии, Японии и Австралии. В этом году должны начаться работы по её реставрации.

Фото: © пресс-служба Красноярской епархии