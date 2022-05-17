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«Лесной спецназ» из Бурятии поможет Красноярскому краю тушить пожары

Главная Общество
Красноярск
09:40 17 Мая 2022
красноярск, лесные пожары
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Пятьдесят десантников-пожарных из Бурятии помогут красноярским коллегам в тушении лесных пожаров. Многие из них боролись с огнём в Иркутской области и Якутии год назад. 

«На тушение лесных пожаров направлены 50 сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов. За их плечами не один потушенный крупный лесной пожар. Также они участвовали в тушении сложных лесных пожаров в Якутии и Иркутской области в прошлом году. В республике при этом остаются 230 десантников-пожарных», – рассказали в Агентстве лесного хозяйства Бурятии.

Сообщается, что специалисты оправились в Абанский район Красноярского края. На места возгораний пожарных доставят с помощью вертолетов.

Ранее Sibnovosti сообщали, что на территории региона огнем охвачено около 13 тыс. га. Большая часть возгораний по-прежнему возникает по вине людей.

Фото: © Агентство лесного хозяйства Бурятии

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