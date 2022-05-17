Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка в местах массового отдыха красноярцев

Все прошлые выходные сотрудники туристической полиции обеспечивали охрану общественного порядка. Полицейские патрулировали левобережную и правобережную набережные, эко-парк «Гремячая грива», остров Татышев и другие места отдыха Красноярска и Дивногорска, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По акватории Енисея курсировал полицейский катер, сотрудники полиции осматривали берега и через громкоговорящее устройство проводили с населением профилактические беседы по противопожарной безопасности. Также они напоминали о правилах поведения на воде, предупреждали об ответственности, беседовали с рыбаками о недопущении нарушения правил рыболовства.

Всего за выходные было проведено 535 профилактических бесед. По 5 правонарушениям, связанных с нарушением особого противоправного режима собраны материалы.

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