Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возрождении производства автомобилей «Москвич»

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».



Мэр Москвы принял решение забрать завод «Рено» на баланс столицы России и возобновить производство знаменитых автомобилей. По его словам, на базе завода возрожденной марки в перспективе станут делать электромобили.



«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей», – заявил Сергей Собянин.



Основным технологическим партнером завода должен стать КАМАЗ.

Фото концепта: Роман Прядко