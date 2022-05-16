Российские телеканалы не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов

Россию и Беларусь исключили из списка стран, где будут транслироваться Олимпийские игры 2026 и 2028 годов. Такое заявление сделали в Международном олимпийском комитете.

Следующие Игры должны были пройти в Милане и Лос-Анджелесе. Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян от международных соревнований. Сейчас в России прорабатываются варианты проведения альтернативных соревнований. Так, недавно, вместо Чемпионата мира российские хоккеисты провели матчи с молодёжной командой и сборной Беларуси.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков