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Российские телеканалы не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов

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Красноярск
23:28 16 Мая 2022
в мире, олимпийские, игры
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Россию и Беларусь исключили из списка стран, где будут транслироваться Олимпийские игры 2026 и 2028 годов. Такое заявление сделали в Международном олимпийском комитете.

Следующие Игры должны были пройти в Милане и Лос-Анджелесе. Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян от международных соревнований. Сейчас в России прорабатываются варианты проведения альтернативных соревнований. Так, недавно, вместо Чемпионата мира российские хоккеисты провели матчи с молодёжной командой и сборной Беларуси.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

 

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