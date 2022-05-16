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В воскресенье на «дачном» теплоходе прокатились больше 500 красноярцев

Главная Общество
Красноярск
19:00 16 Мая 2022
красноярск, отдых
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В воскресенье на дачном теплоходе прокатились больше 500 красноярцев. Судна «Заря» и «Михаил Годенко» выполнили 8 рейсов по маршруту «Торговый центр – Усть-Мана».

«Для сравнения, например, с 7 по 9 мая включительно, по данному маршруту перевезли всего 450 человек», — отметил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, добавив, что билеты пользовались ажиотажным спросом.

Отметим, что этот маршрутом часто пользуются дачники, чтобы добраться до садовых обществ на левом берегу Енисея за поселком Удачный. Стоимость поездки в одну сторону составляет всего 172 рубля.

Фото: © t.me/dimitrovk

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