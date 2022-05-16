Заместители главы Красноярска отчитались о доходах за прошлый год

Заместители главы Красноярска отчитались о доходах за 2021 год. Так, больше всех заработал Алексей Шувалов, получивший в прошлом году больше 9,1 млн рублей. В собственности у него 1/2 квартиры, а также автомобиль Land Rover Range Rover.

На втором месте первый заместитель главы города и руководитель департамента финансов Роман Одинцов. Он указал в декларации о доходах сумму больше 4,9 млн рублей, а также участок площадью 548 квадратных метров, а также три квартиры площадью 92, 24 и 21 метр. Его супруга заработала около 1,5 млн рублей. У неё в собственности есть участок 7 соток, квартира в 53 квадрата, дом и баня. Ездит женщина на автомобиле Nissan Qashqai.

Владислав Логинов в 2021 году получил 4,7 млн рублей. В его собственности три приусадебных участка по 100, 600 и 900 квадратных метров, дом в 238 кв. метров, а также автомобиль Land Rover Discovery, мотоцикл BMW К1600GTL и прицеп. Его супруга заработала больше – 5,2 млн рублей. У нее в совместной собственности небольшая квартира в 35 квадратов и автомобиль BMW X4.

Заместитель мэра Олег Животов за 2021 год получил 2,8 млн рублей. Он владеет 1/10 доли квартиры площадью 71 квадратный метр, квартирой в 42 метра, домом в 100 кв. метра и участком 1604 квадрата. Его супруга заработала за год почти 1,8 млн рублей. У нее есть две машины – Subaru Outback и Hyundai Creta.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов