В Парке Юннатов прошел веселый субботник в семейном формате. Партнером мероприятия стала «Красноярская рециклинговая компания» - левобережные региональный оператор по вывозу ТКО.

«Весенний субботник в нашем парке проходит ежегодно, но в последние три года мы стали проводить его в формате большого семейного мероприятия – с музыкой, конкурсами, локациями, – рассказала Светлана Ловцевич, директор Красноярского краевого центра «Юннаты». – В организации нам помогают партнеры. И «Красноярскую рециклинговую компанию» мы уже считаем традиционным партнером и участником – каждый раз нам предоставляют мусоровоз, контейнеры и сувениры для награждения участников».

По словам директора центра, на субботник приходят школьники, мамы с детьми и даже целые семьи. На этот раз собралось около 150 человек. Как и в прежние годы, участники праздничной уборки собрали полный мусоровоз мусора – около 60 мешков. За каждый мешок активисты получали наклейки, которые потом могли обменять на подарки, в том числе, и предоставленные левобережным оператором. Мусоровоз «КРК» не только забрал и вывез все на полигон, но и стал своего рода обучающим «экспонатом» - водитель спецавтомобиля демонстрировал возможности современной техники для всех желающих познакомиться со спецификой его работы поближе.

«Мы всегда отзываемся на просьбы об участии в таких мероприятиях, – отметил директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий Кузнецов. – Но с особым энтузиазмом и удовольствием поддерживаем именно такие субботники и экоакции, в которых участвуют дети и молодежь. Расцениваем это как вклад в формирование чистого, экологичного будущего и в воспитание ребятишек и подростков в духе разумного и бережного отношения к окружающему миру».

Фото: © «Красноярская рециклинговая компания»