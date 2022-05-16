В Советском районе Красноярска снесут 170 подвалов

В Советском районе Красноярска из-за благоустройства набережной демонтируют 170 подвалов.

Как рассказали в городской администрации, в прошлом хозяева подобных сооружений оформили все документы, но по действующим сейчас законам такие сооружения незаконны и разрешения на них никому не выдают. Тем не менее, собственники могут продолжать использовать постройки до тех пор, пока они не представляют угрозы для жителей или не мешают планам по благоустройству.

«Эти погреба обустраивали в прошлом веке. Сегодня такие подвалы — как минное поле, они опустели и обветшали, они опасны», — отметила руководитель администрации Советского района Елена Ланина.

Наибольшую угрозу представляют овощехранилища возле садов, школ, а также во дворах домов. Сообщить о заброшенных подвалах можно в администрацию района по телефонам: 220-06-41, 220-06-54, а также управляющую компанию.

Фото: © admkrsk.ru/