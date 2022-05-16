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На этой неделе будет рассмотрен законопроект о помощи погорельцам Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
17:01 16 Мая 2022
общество, в красноярском крае, жилье, помощь, пожары
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Губернатор Красноярского края Александр Усс во время заседания президиума правительства региона сообщил о том, что готов законопроект, который предусматривает меры поддержки погорельцев. Сегодня краевое правительство внесёт его на рассмотрение в Законодательное Собрание края.

Александр Усс попросил Алексея Додатко ускорить рассмотрение законопроекта, для этого очередную сессию Законодательного Собрания края перенесут на 19 мая.

— Меры поддержки представлены в разных формах: получение нового жилья, приобретение недвижимости на вторичном рынке, получение выплаты, – отметил Александр Усс. — Также прошу Правительство края подготовить организационный механизм работы с заявителями. Необходимо оказать людям методическую помощь в подготовке документов. Важно рассмотреть законопроект как можно скорее. Чтобы у людей было время для принятия решения, а у министерства строительства появилось понимание по реальному объёму строительных работ.

Кроме этого, глава региона поблагодарил тех, кто был занят на расчистке территорий. Ликвидировали последствия пожаров жители, добровольцы и бойцы студенческих отрядов. Эти работы завершат до конца недели.

Напомним, 7 мая сильным порывистым ветром в 60 поселениях из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, а также пала сухой травы возникли пожары. Огонь уничтожил 827 строений. В том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, 9 соцучреждений. Без крова остались более 1 200 человек.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

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