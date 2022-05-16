В Красноярске закрылся II фестиваль Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»

В Красноярске в Малом концертном зале Красноярской краевой филармонии завершился II фестиваль «Победители Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» с Красноярским камерным оркестром».

Организатор фестиваля — Красноярский камерный оркестр при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова.

Напомним, Фестиваль стартовал в Красноярске в апреле. В этом году на открытие приезжали одарённые дети — лауреаты конкурса 2017 – 2020 годов. Череду концертов юных «Щелкунчиков» с Красноярским камерным оркестром под управлением залуженного артиста РФ Михаила Бенюмова открыла 17-летняя арфистка Дарья Румянцева, которая в 2017 году завоевала «Серебряного щелкунчика» в номинации «струнные инструменты».

В апреле и мае на сцену Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии вышли «Золотой Щелкунчик» – двенадцатилетний пианист и композитором Роман Шер и виолончелистка Полина Тхай – обладательница III премии конкурса – «Бронзовый Щелкунчик».

Полина родилась в Кемерово. Музыкальное образование начала получать в Новосибирске. Сейчас она живёт в Москве и учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. У неё полно побед во всероссийских и международных конкурсах. Девочка выступала с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова, Симфоническим оркестром Государственной капеллы Санкт-Петербурга, а также участвовала в Транссибирском Арт-Фестивале.

— Это мой первый сольный концерт и, тем более, в таком сопровождении. Я рада выступать с Красноярским камерным оркестром под управлением Михаила Иосифовича Бенюмова в вашем красивом городе перед очень внимательной и благодарной публикой, – поделилась впечатлениями Полина Тхай.

— Наша Центральная музыкальная школа г. Москва – это школа исполнительского мастерства и приехать в город, где так тепло встречают, непросто важно, для нас — это счастье. Это огромное событие! — сказала Мария Журавлёва, преподаватель по классу виолончели Центральной музыкальной школы г. Москва.

В программу концерта-закрытия вошли произведения для виолончели с оркестром Луиджи Боккерини, Йозефа Сука, Петра Чайковского и Давида Поппера.

Любовь Сахарова, руководитель Главного управления культуры: