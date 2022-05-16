16 мая
Красноярск
63.44
 
€ 65.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске закрылся II фестиваль Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»

Главная Общество
Красноярск
16:02 16 Мая 2022
красноярск, фестиваль, общество, конкурс, творчество
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске в Малом концертном зале Красноярской краевой филармонии завершился II фестиваль «Победители Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» с Красноярским камерным оркестром».

Организатор фестиваля — Красноярский камерный оркестр при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова.

Напомним, Фестиваль стартовал в Красноярске в апреле. В этом году на открытие приезжали одарённые дети — лауреаты конкурса 2017 – 2020 годов. Череду концертов юных «Щелкунчиков» с Красноярским камерным оркестром под управлением залуженного артиста РФ Михаила Бенюмова открыла 17-летняя арфистка Дарья Румянцева, которая в 2017 году завоевала «Серебряного щелкунчика» в номинации «струнные инструменты».

В апреле и мае на сцену Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии вышли «Золотой Щелкунчик» – двенадцатилетний пианист и композитором Роман Шер и виолончелистка Полина Тхай – обладательница III премии конкурса – «Бронзовый Щелкунчик».

Полина родилась в Кемерово. Музыкальное образование начала получать в Новосибирске. Сейчас она живёт в Москве и учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. У неё полно побед во всероссийских и международных конкурсах. Девочка выступала с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова, Симфоническим оркестром Государственной капеллы Санкт-Петербурга, а также участвовала в Транссибирском Арт-Фестивале.

В Красноярске закрылся II фестиваль Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»

— Это мой первый сольный концерт и, тем более, в таком сопровождении. Я рада выступать с Красноярским камерным оркестром под управлением Михаила Иосифовича Бенюмова в вашем красивом городе перед очень внимательной и благодарной публикой, – поделилась впечатлениями Полина Тхай.

— Наша Центральная музыкальная школа г. Москва – это школа исполнительского мастерства и приехать в город, где так тепло встречают, непросто важно, для нас — это счастье. Это огромное событие! — сказала Мария Журавлёва, преподаватель по классу виолончели Центральной музыкальной школы г. Москва.

В Красноярске закрылся II фестиваль Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»

В программу концерта-закрытия вошли произведения для виолончели с оркестром Луиджи Боккерини, Йозефа Сука, Петра Чайковского и Давида Поппера.

Любовь Сахарова, руководитель Главного управления культуры:

«Для Красноярска фестиваль «Победители Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» с Красноярским камерным оркестром» – не просто яркое культурное событие, но еще и серьезное мотивационное мероприятие. Нам очень важно, что ученики музыкальных школ и школ искусств получили еще одну возможность посмотреть, поучиться и пообщаться со сверстниками, добившимися таких высоких результатов, и их преподавателями»

В Красноярске закрылся II фестиваль Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заместители главы Красноярска отчитались о доходах за прошлый год

Заместители главы Красноярска отчитались о доходах за прошлый год

16 Мая 2022 г.
Больше всех заработал Алексей Шувалов
Новости Красноярска: В воскресенье на «дачном» теплоходе прокатились больше 500 красноярцев

В воскресенье на «дачном» теплоходе прокатились больше 500 красноярцев

16 Мая 2022 г.
Судна «Заря» и «Михаил Годенко» выполнили 8 рейсов
Новости Красноярска: McDonald's распродаёт рестораны и уходит с российского рынка

McDonald's распродаёт рестораны и уходит с российского рынка

16 Мая 2022 г.
Об этом говорится в пресс-релизе компании
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 46 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 46 человек

16 Мая 2022 г.
Госпитализировали из числа новых заболевших 26 человек
Новости Красноярска: В Советском районе Красноярска снесут 170 подвалов

В Советском районе Красноярска снесут 170 подвалов

16 Мая 2022 г.
Эти погреба обустраивали в прошлом век
Новости Красноярска: На этой неделе будет рассмотрен законопроект о помощи погорельцам Красноярского края

На этой неделе будет рассмотрен законопроект о помощи погорельцам Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Также людям окажут методическую помощь в подготовке документов
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

13 Мая 2022 г.
Церемония прощания состоится 16 мая
Новости Красноярска: Красноярский цирк отремонтируют за 1,55 млрд рублей

Красноярский цирк отремонтируют за 1,55 млрд рублей

12 Мая 2022 г.
Ждать открытия цирка не стоит ранее 2024 года
Новости Красноярска: В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 26 млн рублей

В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 26 млн рублей

12 Мая 2022 г.
Расследование продолжается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru