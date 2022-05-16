В Томске не будет общегородского бала выпускников

В Томске в этом году не будет общегородского бала выпускников, сообщает «КП-Томск» со ссылкой на департамент образования мэрии.

Впервые такой бал прошёл в Томске 30 июня 2019 года. Тогда приняли участие 3 000 человек.

Праздник последнего звонка пройдёт в городских школах 25 мая, торжественную церемонию вручения аттестатов рекомендовано провести 24 июня, рассказал начальник городского департамента образования Максим Савенков журналистам «КП-Томск». Вручение аттестатов пройдёт в каждой школе по отдельности.

В этом году школы оканчивают 5 049 девятиклассников и 3 067 одиннадцатиклассников.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко