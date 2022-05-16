В Омске бывшего директора предприятия «Полёт» подозревают в хищении 19 миллионов

В хищении 19 млн рублей обвиняют бывшего директора «Полёта» Сергея Головинского и его брата экс-руководителя АО «Сибстроймашавтоматизация» Сергея Долгушина. Данную информацию опубликовали «Коммерческие вести».

У братьев была договорённость похитить на строительно-монтажных работах более 19 млн рублей, при этом, своё родство они скрывали. Денежные средства принадлежат АО «Государственному космическому научно-производственному центру им. М.В. Хруничева» и были выделены по федеральной целевой программе развития оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы в основном на модернизацию оборудования на территории ПО «Полёт».

Следствием установило, что зачинщиком являлся Сергей Головинский, в тот период он работал техническим директором в ПО «Полёт». Он уговорил родственника в лице АО «Сибсма» участвовать в закупках АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в лице ПО «Полёт» на заключение договоров. Долгушин выполнял малую часть работ. Сергей Головинский же принимал работы сам, кроме того, он убедил директора предприятия Михаила Остроушенко подписать фиктивные документы о приёмке работ. В 2017 году он занял его пост. Остроушенко же лишили права за срыв госзаказа.

Известно, что сейчас Головинский работает директором завода в АО «Пик-Индустрия» в Московской области. Долгушин на данный момент является начальником службы организации строительства в МП «Метро Мир» в Новосибирске.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко