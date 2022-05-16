16 мая
Красноярск
63.44
 
€ 65.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На гендиректора «ТВК Красноярск» Вадима Вострова завели дело о дискредитации армии

Главная Общество
Красноярск
16:20 16 Мая 2022
сми, общество, происшествия, полиция, красноярск
версия для печати Ico_print

На гендиректора «ТВК Красноярск» Вадима Вострова завели административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Поводом для дела стал пост, в котором журналист процитировал статью Шуры Буртина. Правоохранители посчитали одну из цитат достаточной для вызова, и, как написал сам Востров, «вежливо пригласили прийти в полицию», чтобы объясниться в рамках возбужденного дела.

Дальнейшее решение будет принимать Железнодорожный районный суд, куда передали материалы. По данной статье Вадиму Вострову грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Фото: © tvk6.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заместители главы Красноярска отчитались о доходах за прошлый год

Заместители главы Красноярска отчитались о доходах за прошлый год

16 Мая 2022 г.
Больше всех заработал Алексей Шувалов
Новости Красноярска: В воскресенье на «дачном» теплоходе прокатились больше 500 красноярцев

В воскресенье на «дачном» теплоходе прокатились больше 500 красноярцев

16 Мая 2022 г.
Судна «Заря» и «Михаил Годенко» выполнили 8 рейсов
Новости Красноярска: McDonald's распродаёт рестораны и уходит с российского рынка

McDonald's распродаёт рестораны и уходит с российского рынка

16 Мая 2022 г.
Об этом говорится в пресс-релизе компании
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 46 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 46 человек

16 Мая 2022 г.
Госпитализировали из числа новых заболевших 26 человек
Новости Красноярска: В Советском районе Красноярска снесут 170 подвалов

В Советском районе Красноярска снесут 170 подвалов

16 Мая 2022 г.
Эти погреба обустраивали в прошлом век
Новости Красноярска: На этой неделе будет рассмотрен законопроект о помощи погорельцам Красноярского края

На этой неделе будет рассмотрен законопроект о помощи погорельцам Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Также людям окажут методическую помощь в подготовке документов
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский цирк отремонтируют за 1,55 млрд рублей

Красноярский цирк отремонтируют за 1,55 млрд рублей

12 Мая 2022 г.
Ждать открытия цирка не стоит ранее 2024 года
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

13 Мая 2022 г.
Церемония прощания состоится 16 мая
Новости Красноярска: С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

16 Мая 2022 г.
Специалисты СГК приступают к испытаниям городских теплосетей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru