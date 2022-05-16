На гендиректора «ТВК Красноярск» Вадима Вострова завели дело о дискредитации армии

На гендиректора «ТВК Красноярск» Вадима Вострова завели административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Поводом для дела стал пост, в котором журналист процитировал статью Шуры Буртина. Правоохранители посчитали одну из цитат достаточной для вызова, и, как написал сам Востров, «вежливо пригласили прийти в полицию», чтобы объясниться в рамках возбужденного дела.

Дальнейшее решение будет принимать Железнодорожный районный суд, куда передали материалы. По данной статье Вадиму Вострову грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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