Красноярцев призывают активнее голосовать за скверы, которые благоустроят в следующем году

​Для получения полного объёма федерального финансирования красноярцам нужно набрать в общей сложности около 180 тысяч голосов. Именно такой результат подтвердит заинтересованность горожан в благоустройстве. Ведь главная цель программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» - вовлечь в принятие решений большое число людей, чтобы каждый почувствовал себя хозяином не только своей квартиры, но и своего двора, микрорайона и даже города. Именно поэтому парки, скверы, набережные, которые войдут в план благоустройства, выбирают путем всеобщего голосования.

Чем больше людей примут участие в голосовании, тем выше шансы получить финансирование. Активную позицию на сегодняшний день проявили более 87,6 тысяч красноярцев. Самую большую поддержку - почти 17,5 тысяч голосов - на сегодняшний день получил сквер на месте бывшего рынка Казачий в микрорайоне Северный. На втором месте с результатом 12,5 тысяч голосов – променад вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», который может быть благоустроен на месте снесенных кафе в районе Предмостной площади. На третьем месте – «Цветочный квартал» в Центральном районе, его результат – 11,2 тысячи голосов.

Хорошо поддерживают красноярцы идею благоустройства набережной реки Кача в Железнодорожном районе и «Зеленый берег» в районе пр. Ульяновский. А вот сквер «Сибсталь» в Кировском районе, который был лидером в первые дни голосования, сейчас свои позиции сдал. Его опередили такие территории как сквер Юбилейный напротив магазина «Баджей» в Ленинском районе и сквер в районе домов 69-71 по ул. Ладо Кецховели.

Впрочем, у каждой из 15 территорий, представленных на голосование, еще есть большие шансы попасть в план благоустройства. Голосование будет идти до 30 мая. Так что всем, кто еще не принял в нем участие, настоятельно просим сделать свой выбор.

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Проголосовать за парк, сквер или набережную можно на платформе za.gorodsreda.ru.​ Выбрать необходимо из 15 объектов. 8 территорий, набравших наибольшее число голосов, получат финансирование. Работы по благоустройству проведут в следующем году. Проголосовать может любой человек старше 14 лет со смартфона, компьютера или планшета. Во избежание фальсификаций платформа попросит подтвердить свои персональные данные через портал Госуслуг или по номеру телефона.

Также проголосовать помогут волонтеры, которые при необходимости вместе с человеком пройдут регистрацию и помогут ему сделать выбор. Они работают на улицах и в общественных местах Красноярска с 16:00 до 19:00 в будни и с 13:00 до 16:00 в выходные.

​Парки, скверы и набережные, которые получат наибольшую поддержку, будут благоустроены за счет средств программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По этому проекту в Красноярске уже преобразились Ярыгинская и Центральная набережные, набережная за ТЦ «Красноярье», парк «Солнечная поляна», набережная имени Петра Пимашкова и еще более 50 общественных пространств.

Фото:©сайт admkrsk.ru