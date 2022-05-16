16 мая
Красноярск
63.44
 
€ 65.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев призывают активнее голосовать за скверы, которые благоустроят в следующем году

Главная Общество
Красноярск
14:25 16 Мая 2022
общество, красноярск, город, голосование, благоустройство
версия для печати Ico_print

​Для получения полного объёма федерального финансирования красноярцам нужно набрать в общей сложности около 180 тысяч голосов. Именно такой результат подтвердит заинтересованность горожан в благоустройстве. Ведь главная цель программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» - вовлечь в принятие решений большое число людей, чтобы каждый почувствовал себя хозяином не только своей квартиры, но и своего двора, микрорайона и даже города. Именно поэтому парки, скверы, набережные, которые войдут в план благоустройства, выбирают путем всеобщего голосования.

Чем больше людей примут участие в голосовании, тем выше шансы получить финансирование. Активную позицию на сегодняшний день проявили  более 87,6 тысяч красноярцев. Самую большую поддержку - почти 17,5 тысяч голосов - на сегодняшний день получил сквер на месте бывшего рынка Казачий в микрорайоне Северный. На втором месте с результатом 12,5 тысяч голосов – променад вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», который может быть благоустроен на месте снесенных кафе в районе Предмостной площади. На третьем месте – «Цветочный квартал» в Центральном районе, его результат – 11,2 тысячи голосов.

Красноярцев призывают активнее голосовать за скверы, которые благоустроят в следующем году

Хорошо поддерживают красноярцы идею благоустройства набережной реки Кача в Железнодорожном районе и «Зеленый берег» в районе пр. Ульяновский. А вот сквер «Сибсталь» в Кировском районе, который был лидером в первые дни голосования, сейчас свои позиции сдал. Его опередили такие территории как сквер Юбилейный напротив магазина «Баджей» в Ленинском районе и сквер в районе домов 69-71 по ул. Ладо Кецховели.

Впрочем, у каждой из 15 территорий, представленных на голосование, еще есть большие шансы попасть в план благоустройства. Голосование будет идти до 30 мая. Так что всем, кто еще не принял в нем участие, настоятельно просим сделать свой выбор.

Красноярцев призывают активнее голосовать за скверы, которые благоустроят в следующем году

Проголосовать за парк, сквер или набережную можно на платформе za.gorodsreda.ru.​  Выбрать необходимо из 15 объектов. 8 территорий, набравших наибольшее число голосов, получат финансирование. Работы по благоустройству проведут в следующем году. Проголосовать может любой человек старше 14 лет со смартфона, компьютера или планшета. Во избежание фальсификаций платформа попросит подтвердить свои персональные данные через портал Госуслуг или по номеру телефона. 

Также проголосовать помогут волонтеры, которые при необходимости вместе с человеком пройдут регистрацию и помогут ему сделать выбор. Они работают на улицах и в общественных местах Красноярска с 16:00 до 19:00 в будни и с 13:00 до 16:00 в выходные.

​Парки, скверы и набережные, которые получат наибольшую поддержку, будут благоустроены за счет средств программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По этому проекту в Красноярске уже преобразились Ярыгинская и Центральная набережные, набережная за ТЦ «Красноярье», парк «Солнечная поляна», набережная имени Петра Пимашкова и еще более 50 общественных пространств.

Фото:©сайт admkrsk.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заместители главы Красноярска отчитались о доходах за прошлый год

Заместители главы Красноярска отчитались о доходах за прошлый год

16 Мая 2022 г.
Больше всех заработал Алексей Шувалов
Новости Красноярска: В воскресенье на «дачном» теплоходе прокатились больше 500 красноярцев

В воскресенье на «дачном» теплоходе прокатились больше 500 красноярцев

16 Мая 2022 г.
Судна «Заря» и «Михаил Годенко» выполнили 8 рейсов
Новости Красноярска: McDonald's распродаёт рестораны и уходит с российского рынка

McDonald's распродаёт рестораны и уходит с российского рынка

16 Мая 2022 г.
Об этом говорится в пресс-релизе компании
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 46 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 46 человек

16 Мая 2022 г.
Госпитализировали из числа новых заболевших 26 человек
Новости Красноярска: В Советском районе Красноярска снесут 170 подвалов

В Советском районе Красноярска снесут 170 подвалов

16 Мая 2022 г.
Эти погреба обустраивали в прошлом век
Новости Красноярска: На этой неделе будет рассмотрен законопроект о помощи погорельцам Красноярского края

На этой неделе будет рассмотрен законопроект о помощи погорельцам Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Также людям окажут методическую помощь в подготовке документов
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

13 Мая 2022 г.
Церемония прощания состоится 16 мая
Новости Красноярска: В Красноярске только пять образцов молока можно употреблять

В Красноярске только пять образцов молока можно употреблять

12 Мая 2022 г.
В 4 образцах молока из 9 установлены нарушения
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

11 Мая 2022 г.
Число погибших выросло до 8 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru