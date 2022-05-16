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Возле красноярских школ выставили экипажи ДПС

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Красноярск
14:20 16 Мая 2022
красноярск, гибдд
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С 16 по 25 мая в рамках «Декады дорожной безопасности детей» инспекторы ГИБДД вместе с сотрудниками ПДН проведут со школьниками беседы о безопасном поведении на дороге и во дворе. Кроме этого, возле школ Красноярска выставили экипажи ДПС, а в местах массового пребывания детей будут ездить машины с громкоговорителями, через которые юным пешеходам будут напоминать о ПДД.

«В преддверии летних каникул стражи правопорядка подготовили ряд мероприятий по правилам дорожного движения. Инспекторы ГИБДД на родительских собраниях напомнят об ответственности за нарушения ПДД их детьми, а также о последствиях пренебрежения правилами безопасной перевозки детей в салонах автомобилей», – отметили в полиции.

Водителей сотрудники ГИБДД призывают быть внимательными, особенно во дворах и на пешеходных переходах.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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