Возле красноярских школ выставили экипажи ДПС

С 16 по 25 мая в рамках «Декады дорожной безопасности детей» инспекторы ГИБДД вместе с сотрудниками ПДН проведут со школьниками беседы о безопасном поведении на дороге и во дворе. Кроме этого, возле школ Красноярска выставили экипажи ДПС, а в местах массового пребывания детей будут ездить машины с громкоговорителями, через которые юным пешеходам будут напоминать о ПДД.

«В преддверии летних каникул стражи правопорядка подготовили ряд мероприятий по правилам дорожного движения. Инспекторы ГИБДД на родительских собраниях напомнят об ответственности за нарушения ПДД их детьми, а также о последствиях пренебрежения правилами безопасной перевозки детей в салонах автомобилей», – отметили в полиции.

Водителей сотрудники ГИБДД призывают быть внимательными, особенно во дворах и на пешеходных переходах.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко