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В Горно-Алтайске появится памятник самки снежного барса и двух котят

Главная Общество
Красноярск
14:14 16 Мая 2022
общество, алтай, животные, памятник
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На территории городского парка культуры и отдыха в Горно-Алтайске ведётся обустройство аллеи снежного барса. Об этом сообщили в правительстве Республике Алтай.

2022 год объявлен в Республике Годом снежного барса. Он посвящён сохранению редкого зверя.

«Территорию снежного барса» откроют 3 июля. Ключевой фигурой аллеи станет скульптура снежных барсов — самки с котятами. Памятник выполнят из бронзы. Вдоль аллеи высадят хвойные деревья. Благоустройство парка выполнят из дерева и камня.

Общественная зона будет представлена амфитеатром и сценой.

— На днях были обнародованы итоги учётов снежного барса в Республики Алтай. Учёные насчитали 44 особи. Из-за погодных условий и других факторов остались неисследованными плато Укок и хребет Чихачева, барсы там есть. Популяция редкого хищника на территории остаётся стабильной. Будем продолжать активную работу по его сохранению и восстановлению популяции, — рассказал Олег Хорохордин, глава Республики Алтай.

В Республике объявлен мораторий на добычу козерога — основной добычи снежного барса. Это позволит восстановить пищевые ресурсы в местах обитания семейства кошачьих и создать благоприятные условия для увеличения их численности.

Охота на снежного барса запрещена. Ранее популяция была на грани исчезновения, сейчас она начала восстанавливаться.

Фото: © Центр развития РА

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