В Абанском районе задержали сжигающего сено мужчину

Во время рейдов по противопожарной безопасности полицейские заметили мужчину, который поджигал тюки сена в 5 км от поселения. 41-летненго мужчину задержали. Он рассказал, что работает трактористом в организации, занимающейся обработкой полей. Было принято решение поджечь тюки сена, так как вывозить их нецелесообразно.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, составлен протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Статьёй предусмотрены штрафы: на граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тыс. руб., на тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 200 до 400 тыс. рублей.

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