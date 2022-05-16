16 мая
Красноярск
погода +23 °C
63.78
 
€ 65.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Абанском районе задержали сжигающего сено мужчину

Главная Общество
Красноярск
14:00 16 Мая 2022
происшествия, в красноярском крае, общество, пожары, штрафы
версия для печати Ico_print

Во время рейдов по противопожарной безопасности полицейские заметили мужчину, который поджигал тюки сена в 5 км от поселения. 41-летненго мужчину задержали. Он рассказал, что работает трактористом в организации, занимающейся обработкой полей. Было принято решение поджечь тюки сена, так как вывозить их нецелесообразно.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, составлен протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Статьёй предусмотрены штрафы: на граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тыс. руб., на тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 200 до 400 тыс. рублей.

Фото: © 24.мвд.рф

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае проведут более 60 мероприятий для бизнеса

В Красноярском крае проведут более 60 мероприятий для бизнеса

16 Мая 2022 г.
Участие бесплатное
Новости Красноярска: В Красноярске завершился отопительный сезон

В Красноярске завершился отопительный сезон

16 Мая 2022 г.
Началась подготовка к следующему сезону
Новости Красноярска: Замглавы Минусинского района оштрафовали за оскорбление депутата заксобрания

Замглавы Минусинского района оштрафовали за оскорбление депутата заксобрания

16 Мая 2022 г.
Женщине назначен штраф 25 000 рублей
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён медалью Суворова
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили 30 лесных пожаров

В Красноярском крае за сутки потушили 30 лесных пожаров

16 Мая 2022 г.
На лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения
Новости Красноярска: Арендатор земельного участка в Шушенском районе заплатит штраф за загрязнение почвы бактериями

Арендатор земельного участка в Шушенском районе заплатит штраф за загрязнение почвы бактериями

16 Мая 2022 г.
Специалисты зафиксировали загрязнение почвы отходами жизнедеятельности КРС
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

16 Мая 2022 г.
Специалисты СГК приступают к испытаниям городских теплосетей
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

13 Мая 2022 г.
Церемония прощания состоится 16 мая
Новости Красноярска: В Красноярске продолжится благоустройство Ярыгинской набережной

В Красноярске продолжится благоустройство Ярыгинской набережной

11 Мая 2022 г.
За 90 дней на подступах к набережной должны произвести валку старых деревьев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru