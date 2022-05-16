В Красноярском крае проведут более 60 мероприятий для бизнеса

В Красноярском крае состоятся Дни предпринимательства — масштабное деловое событие для собственников бизнеса и топ-менеджеров, руководителей, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть своё дело. Об этом рассказали в пресс-службе агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

С 23 по 27 мая в офлайн и онлайн-формате запланировано более 60 мероприятий. Большая часть будут организованы благодаря национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Пройдут круглые столы, деловые игры, семинары, мастер-классы, тренинги, экскурсии. Отдельные мероприятия предусмотрены для инноваторов, экспортёров и молодых предпринимателей. Участие бесплатное.

— Программа составлена с учётом текущей экономической ситуации. Я уверена, что она будет максимально полезна представителям бизнеса разного масштаба. Сегодня в Красноярском крае работают свыше 106 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и 80 тысяч самозанятых, — рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.

Федеральные и региональные эксперты расскажут о налоговой безопасности, финансовых продуктах, плюсах и минусах самозанятости. А также секретах управления персоналом, продвижении в соцсетях, путях реализации органической продукции, развитии женского и социального предпринимательства и т.д.

— Это отличная возможность для жителей и владельцев бизнеса со всего региона найти точки роста для своего дела, новых партнёров, узнать о возможностях развития бизнеса в России и других странах. На Дни предпринимательства нужно зарегистрироваться. Будет возможность подключиться онлайн, — отметил руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Полная программа и регистрация на мероприятия здесь.

Фото: © пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края