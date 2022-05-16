В Красноярске завершился отопительный сезон

С 00:00 15 мая прекращена подача отопления в квартиры. Управляющие организации должны закрыть задвижки внутридомовых систем отопления. Об этом рассказали в администрации города Красноярска.

Кроме этого, с 15 мая завершается расчёт оплаты за теплоснабжение в тех случаях, когда оно начисляется по нормативам, если дом не оборудован общедомовыми приборами учёта.

Сообщить о том, что в квартире до сих пор горячие батареи, нужно в свою УК, сотрудники должны обойти все дома, подъезды и закрыть задвижки.

Несколько лет система центрального отопления работает по эффективной схеме — циркуляция теплоносителя в магистральных трубах идёт круглогодично. Поэтому летом не снижается качество горячего водоснабжения, полотенцесушители остаются горячими.

Началась подготовка к следующему отопительному сезону. С сегодняшнего дня гидравлические испытания и плановые ремонтные работы начнутся на тепловых сетях АО «Красноярская ТЭЦ-1» и продлятся 10 дней. Первые по графику плановые отключения горячей воды коснутся жителей Ленинского района, большей части Кировского и части Советского района.

График проведения профилактических и ремонтных работ можно посмотреть здесь и здесь.