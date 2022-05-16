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Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
13:00 16 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, украина, гибель
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8 мая во время спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Владимир Капошко 1995 года рождения. Об этом сообщили в группе социальной сети «ВКонтакте» «Памяти погибших в спец. операции».

Он окончил среднюю школу в с. Сахапта, Назаровского района. Затем поступил в Казанское танковое командное училище, которое окончил с отличием. Став танкистом, командиром танковой роты он честно выполнял свой воинский долг. Награждён нагрудным знаком «За службу на Кавказе», медалью «За ратную доблесть». Кроме этого, посмертно награждён медалью Суворова.

Фото: © vk.com/pamyat22

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