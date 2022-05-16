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«Поддержать важно»: РУСАЛ выделяет 35 миллионов рублей для поддержки социально ориентированных НКО

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Красноярск
12:22 16 Мая 2022
красноярск, конкурс
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Красноярск, 16 мая 2022 года – РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, объявил о старте закрытого грантового конкурса для некоммерческих организаций и учреждений социальной сферы, которые работают с социально-незащищёнными категориями населения в городах ответственности компании.

Организатор конкурса – Фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа (Фонд «ЦСП»), созданный в 2004 году основателем компании Олегом Дерипаска для отбора, поддержки и тиражирования наиболее эффективных социальных инициатив. В рамках нового конкурса фонд уже направил специальные приглашения в некоммерческие организации и социальные учреждения регионального и общероссийского уровня.

Приглашения получили организации, имеющие серьёзный опыт в реализации значимых проектов и доказавшие свою эффективность, в том числе в качестве грантополучателей Фонда. За счёт грантовой поддержки они смогут продолжить оказывать качественную помощь нуждающимся в полном объёме, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию.

Конкурсный отбор будут проходить заявки в том числе и от общероссийских НКО, при условии, что их социально-ориентированная деятельность напрямую направлена на решение первоочередных задач на территории географии конкурса, которая включает в себя такие города, как Ачинск, Братск, Волгоград, Красноярск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Тайшет, Шелехов.

«В конце февраля – начале марта многие российские НКО и социальные учреждения столкнулись с прекращением финансирования запланированных проектов в связи со сворачиванием деятельности их грантодателей из числа транснациональных корпораций. Это больно ударило по основным получателям социальной поддержки: людям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов и социальных учреждений, особенно в регионах. Поэтому мы приняли решение направить средства на поддержку тех НКО, которые ставят своей целью обеспечение достойного качества жизни наиболее уязвимых групп населения в регионах ответственности компании», – заявил Рустам Закиев, директор департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа. 

Заявки принимаются до 25 мая на сайте grants.fcsp.ru. Победители будут объявлены не ранее 20 июня. Результаты конкурсного отбора будут размещены на сайте Фонда «ЦСП» fcsp.ru в разделе программы «Помогать просто».

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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