16 мая
Красноярск
63.44
 
€ 65.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Музейном центре «Площадь Мира» на этой неделе стартуют две выставки

Главная Общество
Красноярск
14:00 16 Мая 2022
красноярск, выставки
версия для печати Ico_print

На этой неделе состоится два вернисажа в Музейном центре «Площадь Мира»:

Во вторник, 17 мая в 19:00 состоится открытие выставки красноярского фотографа Александра Куприянова «Моя Сибирь». Автор запечатлел, то что его окружает – людей из Сибири, а его особая техника фотографирования добавляет художественный элемент к портретам и оживляет их. Автор использует специальную фотобумагу и съёмку на низкой выдержке, чтобы создать эффект «живой» фотографии, который зависит от человека на фото. Благодаря этому, автор по-своему интерпретирует реальность и создаёт фотопортреты с душой и историей каждого человека. 

Всего в Музейном центре будет выставлено около 90 работ, на которых можно будет увидеть Анну Прохорову, Монику Дюсуше, Илью Куклинского, Александра Кустова и многих других. Выставка будет работать до 19 июня.

В четверг, 19 мая в 19:00 художник Андрей Исаенков представит свою персональную выставку «На краю земли». Красноярский автор создаёт картины в стиле «нового реализма» и поражает размерами своих холстов. Монументальные размеры картин не оставят посетителя выставки равнодушным: насыщенные цвета и сильнейшая энергетика буквально захлёстывают волной разнообразных идей и смыслов. Даже при отсутствии конкретных образов, абстрактные линии и краски погрузят зрителя в глубину человеческого бытия, его души и подсознания, всеобщей истории чувствования и слушания Вселенной.

Выставка «На краю земли» (0+) будет работать до 17 июля. Попасть на обе выставки можно по абонементам или билетам в музей (250Р, 150Р - льготный), возможна оплата Пушкинской картой.

Фото: © vk.com/na_mira1

 

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заместители главы Красноярска отчитались о доходах за прошлый год

Заместители главы Красноярска отчитались о доходах за прошлый год

16 Мая 2022 г.
Больше всех заработал Алексей Шувалов
Новости Красноярска: В воскресенье на «дачном» теплоходе прокатились больше 500 красноярцев

В воскресенье на «дачном» теплоходе прокатились больше 500 красноярцев

16 Мая 2022 г.
Судна «Заря» и «Михаил Годенко» выполнили 8 рейсов
Новости Красноярска: McDonald's распродаёт рестораны и уходит с российского рынка

McDonald's распродаёт рестораны и уходит с российского рынка

16 Мая 2022 г.
Об этом говорится в пресс-релизе компании
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 46 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 46 человек

16 Мая 2022 г.
Госпитализировали из числа новых заболевших 26 человек
Новости Красноярска: В Советском районе Красноярска снесут 170 подвалов

В Советском районе Красноярска снесут 170 подвалов

16 Мая 2022 г.
Эти погреба обустраивали в прошлом век
Новости Красноярска: На этой неделе будет рассмотрен законопроект о помощи погорельцам Красноярского края

На этой неделе будет рассмотрен законопроект о помощи погорельцам Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Также людям окажут методическую помощь в подготовке документов
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

16 Мая 2022 г.
Специалисты СГК приступают к испытаниям городских теплосетей
Новости Красноярска: В Красноярске только пять образцов молока можно употреблять

В Красноярске только пять образцов молока можно употреблять

12 Мая 2022 г.
В 4 образцах молока из 9 установлены нарушения
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

11 Мая 2022 г.
Число погибших выросло до 8 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru