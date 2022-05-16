В Музейном центре «Площадь Мира» на этой неделе стартуют две выставки

На этой неделе состоится два вернисажа в Музейном центре «Площадь Мира»:

Во вторник, 17 мая в 19:00 состоится открытие выставки красноярского фотографа Александра Куприянова «Моя Сибирь». Автор запечатлел, то что его окружает – людей из Сибири, а его особая техника фотографирования добавляет художественный элемент к портретам и оживляет их. Автор использует специальную фотобумагу и съёмку на низкой выдержке, чтобы создать эффект «живой» фотографии, который зависит от человека на фото. Благодаря этому, автор по-своему интерпретирует реальность и создаёт фотопортреты с душой и историей каждого человека.

Всего в Музейном центре будет выставлено около 90 работ, на которых можно будет увидеть Анну Прохорову, Монику Дюсуше, Илью Куклинского, Александра Кустова и многих других. Выставка будет работать до 19 июня.

В четверг, 19 мая в 19:00 художник Андрей Исаенков представит свою персональную выставку «На краю земли». Красноярский автор создаёт картины в стиле «нового реализма» и поражает размерами своих холстов. Монументальные размеры картин не оставят посетителя выставки равнодушным: насыщенные цвета и сильнейшая энергетика буквально захлёстывают волной разнообразных идей и смыслов. Даже при отсутствии конкретных образов, абстрактные линии и краски погрузят зрителя в глубину человеческого бытия, его души и подсознания, всеобщей истории чувствования и слушания Вселенной.

Выставка «На краю земли» (0+) будет работать до 17 июля. Попасть на обе выставки можно по абонементам или билетам в музей (250Р, 150Р - льготный), возможна оплата Пушкинской картой.

Фото: © vk.com/na_mira1