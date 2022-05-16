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Арендатор земельного участка в Шушенском районе заплатит штраф за загрязнение почвы бактериями

Главная Общество
Красноярск
12:31 16 Мая 2022
общество, в красноярском крае, загрязнение, сельское хозяйство
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Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в конце 2021 года выявили нарушения требований земельного законодательства РФ вблизи пос. Ильичево Шушенского района.

Во время осмотра земельного участка сельхозназначения специалисты зафиксировали локальное загрязнение почвы отходами жизнедеятельности КРС на площади 15 488 кв. м.

Результаты лабораторных исследований почвы показали загрязнение почвы колиформными бактериями (ОКБ), E. Coli и энтерококками (фекальными). Установлена опасная степень загрязнения почвы колиформными бактериями (ОКБ), в том числе E. Coli и умеренно опасная степень загрязнения энтерококками (фекальными). Это привело к снижению качественных показателей состояния сельхозугодия и его сельскохозяйственной ценности.

Также на земельном участке (35,2 га) не проводились мероприятия по уничтожению сорняков.

За нарушение арендатор привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Он заплатит штраф 50 000 рублей.

Правообладатель земельного участка обратился с жалобой в суд с требованием отменить постановление в связи с недоказанностью обстоятельств.

Суд не нашёл оснований для отмены вынесенного постановления.

Фото: © ukrsn.ru

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