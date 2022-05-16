На заводе «Рено Россия» возобновят выпуск «Москвича»

Российские активы группы Renault перешли собственность России.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторгу, доля в «АвтоВАЗе» перейдёт к автомобильному и Научно-исследовательскому автомоторному институту (НАМИ) , а завод «Рено Россия» – властям Москвы. «АвтоВАЗ» возьмёт на себя обслуживание автомобилей Renault на территории РФ, а также продолжит выпуски всей линейки автомобилей Lada.

Кроме того, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на перешедшем в собственность города заводе возобновят выпуск автомобилей под брендом «Москвич».

«Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич". На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей», – сообщил Сергей Собянин.

Фото: © РИА Новости / Анар Мовсумов