В Росреестре рассказали, как не платить налог за сгоревший дом

В пресс-службе Управления Росреестра по Республике Хакасия напоминают о необходимости снятия с кадастрового учёта не подлежащих восстановлению объектов недвижимости и прекращения на них права собственности.

— Пока данные об объекте содержатся в Едином реестре недвижимости, собственнику будет начисляться налог на имущество. Также пока разрушенный объект стоит на государственном кадастровом учёте, новый объект на его месте поставить на учёт будет сложно, иногда и невозможно, - рассказала заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учётных действий Кадастровой палаты Анастасия Мартынова.

Для снятия объекта с кадастрового учёта нужны:

паспорт;

заявление о снятии с учёта объекта недвижимости;

Если зарегистрировано право собственности, то заявление подаётся одновременно и на снятие с кадастрового учёта, и на регистрацию прекращения права собственности. Если у объекта несколько собственников, заявление подаётся всеми правообладателями. С заявлением может обратиться представитель на основании нотариально удостоверенной доверенности.

акт обследования, который подтверждает прекращение существования объекта. Его подготавливает кадастровый инженер после осмотра места нахождения недвижимости;

От объекта не должно сохраниться конструктивных элементов, в том числе и фундамента.

правоустанавливающий документ, который вы снимаете с кадастрового учёта. Он необходим, если права на объект не были зарегистрированы в ЕГРН;

судебное решение потребуется, если объект снимается с учёта по решению суда.

Документы можно подать в МФЦ, через личный кабинет на сайте Росреестра или заказав выездное обслуживание с помощью Федеральной кадастровой палаты Росреестра («Выездное обслуживание»).

Срок оказания услуги — 3-5 дней с даты приёма документов МФЦ. 1 день потребуется, если документы поданы через сайт Росреестра.

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