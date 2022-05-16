Число прямых авиарейсов из Красноярска в Сочи вырастет в два раза

Авиакомпания NordStar увеличивает количество вылетов в Сочи из красноярского аэропорта. Так, к двум уже запланированным рейсам по пятницам и воскресеньям добавятся ещё два – по средам и субботам.

Рейсы будут выполняться на самолётах Boeing 737-800 в период с 25 июня по 10 сентября 2022 года. Стоимость авиабилета в обе стороны – 22000 рублей.

Авиабилеты можно оформить на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах города, а также через Контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев